«Стараются не рисковать»: Банки и МФО отклонили 80% заявок на получение денег

Ранее издание «Известия» со ссылкой на данные Центробанка сообщило, что за первые семь месяцев 2023 года размер задолженности населения перед банками увеличился на 3,3 трлн рублей и впервые превысил 32 трлн рублей. Отмечается, что рост оказался максимальным как минимум с 2015 года по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Шикин указал на то, что в последнее время попытки россиян взять кредит, чтобы покрыть предыдущий, достаточно эффективно пресекаются кредиторами.

«Банки и МФО отклоняют очень много заявок, получают одобрение лишь порядка 20%. И банки, и МФО сейчас стараются работать с низким аппетитом к риску. Тенденция ужесточения контроля за риск-профилем и кредитоспособностью заемщика характерна и для микрофинансового, и для банковского сектора. Заемщикам, которые хотят получить кредит, надо внимательно посмотреть свою кредитную историю, оценить свой персональный кредитный рейтинг и шансы на получение кредита. Кстати, дважды в год свою кредитную историю можно бесплатно получить на портале Бюро кредитных историй, а рассчитать и получить свой персональный кредитный рейтинг можно бесплатно и без ограничений», — сказал Шикин.

Собеседник НСН также дал несколько советов тем, у кого возникли сложности с обслуживанием займа или кредита.

«Существуют различные программы реструктуризации, кредитных каникул (они есть почти у всех банков и МФО). Можно прибегнуть к услугам рефинансирования, когда можно объединять несколько кредитов в один с помощью того же самого кредитора либо поиска нового. Но во всех этих случаях значение кредитной истории и персонального кредитного рейтинга для кредитора остается приоритетным», — подытожил он.

Ранее Шикин заявил, что задолженность перед банками за семь месяцев 2023 года главным образом сосредоточена в ипотеках и автокредитах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

