«Стараются не рисковать»: Банки и МФО отклонили 80% заявок на получение денег
Банки и микрофинансовые организации стараются работать с низким аппетитом к риску и ужесточают контроль за риск-профилем и кредитоспособностью заемщиков, сказал НСН Владимир Шикин.
Лишь 20% заявок на получение кредитов и займов получают одобрение со стороны банков и микрофинансовых организаций (МФО) из-за особо пристального внимания к кредитной истории и платежеспособности заемщиков. Об этом НСН заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.
Ранее издание «Известия» со ссылкой на данные Центробанка сообщило, что за первые семь месяцев 2023 года размер задолженности населения перед банками увеличился на 3,3 трлн рублей и впервые превысил 32 трлн рублей. Отмечается, что рост оказался максимальным как минимум с 2015 года по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Шикин указал на то, что в последнее время попытки россиян взять кредит, чтобы покрыть предыдущий, достаточно эффективно пресекаются кредиторами.
«Банки и МФО отклоняют очень много заявок, получают одобрение лишь порядка 20%. И банки, и МФО сейчас стараются работать с низким аппетитом к риску. Тенденция ужесточения контроля за риск-профилем и кредитоспособностью заемщика характерна и для микрофинансового, и для банковского сектора. Заемщикам, которые хотят получить кредит, надо внимательно посмотреть свою кредитную историю, оценить свой персональный кредитный рейтинг и шансы на получение кредита. Кстати, дважды в год свою кредитную историю можно бесплатно получить на портале Бюро кредитных историй, а рассчитать и получить свой персональный кредитный рейтинг можно бесплатно и без ограничений», — сказал Шикин.
Собеседник НСН также дал несколько советов тем, у кого возникли сложности с обслуживанием займа или кредита.
«Существуют различные программы реструктуризации, кредитных каникул (они есть почти у всех банков и МФО). Можно прибегнуть к услугам рефинансирования, когда можно объединять несколько кредитов в один с помощью того же самого кредитора либо поиска нового. Но во всех этих случаях значение кредитной истории и персонального кредитного рейтинга для кредитора остается приоритетным», — подытожил он.
Ранее Шикин заявил, что задолженность перед банками за семь месяцев 2023 года главным образом сосредоточена в ипотеках и автокредитах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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