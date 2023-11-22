Стал известен победитель хакатона серии Tender Hack в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде прошел очередной хакатон серии Tender Hack, участники которого работали над созданием прототипа системы рейтингования на Портале поставщиков. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.
«В соревновании приняли участие 83 человека, разделенные на 18 команд. Им предстояло погрузиться в процесс участия в котировочных сессиях и проанализировать поведение поставщиков на Портале, чтобы сделать выводы о возможных значимых критериях оценки, а затем разработать логически обоснованную методологию и создать систему рейтингования», - сказал Щербаков.
На предзащиту своих проектов вышли девять команд, победитель определился после финальной защиты пяти проектов. Призовой фонд в полмиллиона рублей достался команде AsenTech из Нижнего Новгорода.
Капитан победителей Михаил Забегалов назвал задачу интересной.
«Нам пришлось не только проработать техническую часть, но и сделать большие акценты на методологию расчета, а также погрузиться в бизнес-процессы. Мы отлично провели время и отработали командные навыки взаимодействия», - отметил он.
Лучший проект в будущем может быть применен на Портале поставщиков. Последнее соревнование Tender Hack пройдет с 8 по 10 декабря в Перми. Оно будет посвящено разработке чата для взаимодействия заказчика и поставщика при согласовании закупочной документации.
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