США заподозрили Россию и Саудовскую Аравию в нефтяном сговоре
Американский Альянс производителей энергоносителей заподозрил Россию и Саудовскую Аравию в попытке разорить индустрию США, пользуясь мировой пандемией коронавируса COVID-19.
Организация заявила о намерении провести расследование в отношении Москвы и Эр-Рияда по подозрению в демпинге цен.
В США считают, что саудиты «сформировали одну команду с Россией и наводняют рынок нефтью», что, в свою очередь, является прямой атакой на американских производителей.
Ранее стало известно, что еще три страны объявили «нефтяную войну» России. Скидки для покупателей топлива анонсировали Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает Bloomberg. Ранее это сделала Саудовская Аравия.
Напомним, 9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки по снижению добычи.
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