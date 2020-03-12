США заподозрили Россию и Саудовскую Аравию в нефтяном сговоре

Американский Альянс производителей энергоносителей заподозрил Россию и Саудовскую Аравию в попытке разорить индустрию США, пользуясь мировой пандемией коронавируса COVID-19.

Организация заявила о намерении провести расследование в отношении Москвы и Эр-Рияда по подозрению в демпинге цен.

В США считают, что саудиты «сформировали одну команду с Россией и наводняют рынок нефтью», что, в свою очередь, является прямой атакой на американских производителей.

Ранее стало известно, что еще три страны объявили «нефтяную войну» России. Скидки для покупателей топлива анонсировали Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает Bloomberg. Ранее это сделала Саудовская Аравия.

Напомним, 9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки по снижению добычи.

