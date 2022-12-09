США ввели санкции против компаний Китая, связанных с рыбным промыслом

Отмечается, что санкции введены против двух граждан Китая, а также ряда компаний. Так, в список офиса по контролю за иностранными активами добавили Dalian Ocean Fishing Company, Fujian Heyue Marine Fishing Development, Fujian Pingtan County Ocean и другие, некоторые организации зарегистрированы на Виргинских островах. Кроме того, список пополнился принадлежащими компаниям судами.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что США пытаются примерить на себя функции мирового жандарма, что не встретило поддержку Китая, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

