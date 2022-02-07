США ввели экспортные ограничения в отношении 33 китайских компаний
США вводит экспортные ограничения в отношении 33 китайских компаний, заявили в министерстве торговли страны, передает РИА Новости.
Сообщается, что китайские компании добавлены в неподтвержденный список и не могут получить американские товары, которые подпадают под процедуры экспортного контроля.
Антироссийские санкции США могут повлиять на экономику Китая. Об этом ранее заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC.
Советник главы Белого дома подчеркнул, что Пекин сможет выбрать, действовать ему в соответствии с санкциями или нет. При этом предупредил, что в случае несоблюдения рестрикций за это будут «предусмотрены определенные штрафы».
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