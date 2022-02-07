США ввели экспортные ограничения в отношении 33 китайских компаний

Антироссийские санкции США могут повлиять на экономику Китая. Об этом ранее заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC.

Советник главы Белого дома подчеркнул, что Пекин сможет выбрать, действовать ему в соответствии с санкциями или нет. При этом предупредил, что в случае несоблюдения рестрикций за это будут «предусмотрены определенные штрафы».



