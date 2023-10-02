США сократили экспорт микрочипов до минимума с кризиса 2009 года

США в 2023 году сократили экспорт микрочипов почти на 20% — до минимума с глобального финансового кризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

США продлили экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота», Azur Air и Utair

Так, поставки из Соединенных Штатов сократились на 19,2%, до $11,6 млрд. Экспорт стал самым низким с 2009 года: тогда продажи микрочипов снизились на 41% и составили $10,4 млрд.

Основное снижение пришлось на Китай: импорт стал ниже на 51% ($1,85 млрд). Кроме того, значительно снизились поставки в Малайзию (-19%), Израиль (-32%), Японию (-46%).

Как отметил аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер, сокращение экспорта связано со снижением спроса на полупроводники в мире.

«В 2020 году был дефицит полупроводников, в 2021 году спрос был удовлетворен производителями, клиенты закупились с запасом. В результате из-за затоваривания спрос значительно упал. Рынок полупроводников в целом к росту пока не вернулся», — поделился эксперт.

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ФОТО: РИА Новости
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