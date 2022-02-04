США подсели на топливную зависимость от России
В 2022 году значительно выросла зависимость Соединённых Штатов от дизельного топлива из России, отмечает в пятницу агентство Bloomberg. По его данным, из-за суровой зимы на Северо-востоке страны потребность в нефтепродуктах значительно увеличилась. Прежние торговые партнёры США в силу пандемии и других экономических причин, сейчас не могут в должной мере осуществлять достаточные для американского рынка поставки. Единственный надёжный поставщик дизеля на Североамериканский континент сейчас только Россия. И этот факт увеличивает важность Москвы как глобального лидера на нефтяном рынке, подчеркивает Bloomberg.
В феврале 2022 года из России в США направится более 1,55 млн баррелей дизтоплива, что является рекордным показателем, начиная с 2019 года. Сейчас это практически четверть (22%) от всего импорта этого вида нефтепродуктов, отмечает агентство.
И это всё происходит на фоне подготовки в американском Конгрессе нового пакета антироссийских санкций из-за Украины, что создаёт состояние неопределённости на рынке.
В середине октября конгрессмены-республиканцы, предрекли США зависимость от России из-за «антиамериканской» энергетической политики президента Джо Байдена.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что США попали в ловушку десятилетиями проводимой политики, ориентированной на сверхнизкие ставки и рост госдолга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru