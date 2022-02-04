Средняя ставка по ипотеке в России составила 7,5 процента
Самые высокие средние ставки по выданным за 2021 год ипотечным кредитам зафиксированы в Ингушетии, Чечне, Севастополе и Туве. Об этом сообщил Банк России.
В целом по России по итогам года ставка по ипотеке в среднем составила 7,49%. В Ингушетии она достигла 8,32%, Чечне - 8,21%, Севастополе - 8,12%, Тыве - 8,08%.
В других субъектах ипотечная ставка была ниже 8%, а в девяти субъектах - ниже 7%.
Средний размер ипотеки в прошлом году вырос до 3 миллионов рублей, что на 500 тысяч рублей больше показателя 2020 года. Лидируют по этому показателю Москва (7,3 миллиона рублей), Московская область (5,0) и Санкт-Петербург (4,7).
ЦБ отмечает также, что продолжилось увеличение срока кредитования: по выданным в декабре ипотечным кредитам он составил примерно 21 год с половиной (257 месяцев).
Наибольший объем ипотеки был выдан в Москве - 875,6 миллиарда рублей, а также в Московской области - 481,1 миллиарда рублей и в Санкт Петербурге - 370,8 миллиарда рублей.
Сбербанк сообщил об увеличении ставки по основным ипотечным программам с 1 февраля на 1 процент. Стоимость ипотеки на покупку готовой квартиры и жилья в новостройке выросла с 9,3 до 10,3% годовых. Также Сбербанк увеличил до 10,6 процента ставки по займам на строительство жилого дома, до 11,1 процента — на покупку гаража или машиноместа
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