Специальные налоговые режимы начнут действовать в новых субъектах РФ с 1 января
Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила, что с 1 января 2023 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, начнут действовать специальные налоговые режимы.
В пресс-службе ведомства указали, что соответствующие нормативные правовые акты, вводящие возможность применения как самих режимов, так и их льготных условий, были подписаны главами новых субъектов РФ.
Речь идёт о возможности получения патентов, что позволит бизнесу «применять максимально простые условия налогообложения», а также о налоге на профессиональный доход, благодаря которому самозанятые «смогут применять специальный режим при ведении деятельности».
Кроме того, установлены льготные ставки для упрощенной системы налогообложения (УСН), а также пониженные ставки единого сельскохозяйственного налога.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что судебную систему новых территорий России нужно в сжатые сроки интегрировать в состав российской, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- В Госдуме предложили сажать колдунов и магов в тюрьму
- Чавушоглу: Запад должен принудить Украину к переговорам с Россией
- Специальные налоговые режимы начнут действовать в новых субъектах РФ с 1 января
- В Минобороны Латвии заявили, что телеканал «Дождь»* выгонят из страны
- Песков подтвердил встречу Путина с правозащитниками
- Следствие ходатайствует об аресте замначальника ГУ МЧС по Москве Сергея Зотова
- СМИ: Полиция снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде
- Медведев предупредил украинские спецслужбы о божьей каре
- Еврокомиссия объяснила, что будет считаться «преступлением по обходу санкций»
- Роспотребнадзор усилит контроль из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru