Специальные налоговые режимы начнут действовать в новых субъектах РФ с 1 января

В пресс-службе ведомства указали, что соответствующие нормативные правовые акты, вводящие возможность применения как самих режимов, так и их льготных условий, были подписаны главами новых субъектов РФ.

Речь идёт о возможности получения патентов, что позволит бизнесу «применять максимально простые условия налогообложения», а также о налоге на профессиональный доход, благодаря которому самозанятые «смогут применять специальный режим при ведении деятельности».

Кроме того, установлены льготные ставки для упрощенной системы налогообложения (УСН), а также пониженные ставки единого сельскохозяйственного налога.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что судебную систему новых территорий России нужно в сжатые сроки интегрировать в состав российской, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».