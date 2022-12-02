Специальные налоговые режимы начнут действовать в новых субъектах РФ с 1 января

Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила, что с 1 января 2023 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, начнут действовать специальные налоговые режимы.

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В пресс-службе ведомства указали, что соответствующие нормативные правовые акты, вводящие возможность применения как самих режимов, так и их льготных условий, были подписаны главами новых субъектов РФ.

Речь идёт о возможности получения патентов, что позволит бизнесу «применять максимально простые условия налогообложения», а также о налоге на профессиональный доход, благодаря которому самозанятые «смогут применять специальный режим при ведении деятельности».

Кроме того, установлены льготные ставки для упрощенной системы налогообложения (УСН), а также пониженные ставки единого сельскохозяйственного налога.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что судебную систему новых территорий России нужно в сжатые сроки интегрировать в состав российской, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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