Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета 2022 года

Накануне документ поддержал комитет Совфеда по бюджету и финрынкам.

Согласно закону, доходы бюджета в прошлом году превысили 27,8 трлн рублей, расходы — 31,1 трлн. Дефицит составил около 3,26 трлн рублей при изначально запланированном профиците почти в 1,3 трлн.

Доля нефтегазовых доходов в общих доходах бюджета РФ составляла 41,6%. При этом динамика поступлений ненефтегазовых доходов соответствовала уровню 2021 года. Объем таких поступлений составил 16,2 трлн рублей.



Между тем президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал к приватизации в банковской отрасли и индустриальном секторе для решения проблемы дефицитного бюджета, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

