Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета 2022 года

Совет Федерации РФ одобрил закон об исполнении федерального бюджета 2022 года, передает РИА Новости.

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Накануне документ поддержал комитет Совфеда по бюджету и финрынкам.

Согласно закону, доходы бюджета в прошлом году превысили 27,8 трлн рублей, расходы — 31,1 трлн. Дефицит составил около 3,26 трлн рублей при изначально запланированном профиците почти в 1,3 трлн.

Доля нефтегазовых доходов в общих доходах бюджета РФ составляла 41,6%. При этом динамика поступлений ненефтегазовых доходов соответствовала уровню 2021 года. Объем таких поступлений составил 16,2 трлн рублей.

Между тем президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал к приватизации в банковской отрасли и индустриальном секторе для решения проблемы дефицитного бюджета, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:БюджетЗаконСовет Федерации РФ

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