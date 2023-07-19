Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета 2022 года
Совет Федерации РФ одобрил закон об исполнении федерального бюджета 2022 года, передает РИА Новости.
Накануне документ поддержал комитет Совфеда по бюджету и финрынкам.
Согласно закону, доходы бюджета в прошлом году превысили 27,8 трлн рублей, расходы — 31,1 трлн. Дефицит составил около 3,26 трлн рублей при изначально запланированном профиците почти в 1,3 трлн.
Доля нефтегазовых доходов в общих доходах бюджета РФ составляла 41,6%. При этом динамика поступлений ненефтегазовых доходов соответствовала уровню 2021 года. Объем таких поступлений составил 16,2 трлн рублей.
Между тем президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал к приватизации в банковской отрасли и индустриальном секторе для решения проблемы дефицитного бюджета, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru