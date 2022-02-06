Советник президента США заявил о влиянии антироссийских санкций на Китай

«Санкции, которые мы намерены ввести, окажут воздействие на Китай, потому что они нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой», — цитирует Салливана ТАСС.

Советник главы Белого дома подчеркнул, что Пекин сможет выбрать, действовать ему в соответствии с санкциями или нет. При этом предупредил, что в случае несоблюдения рестрикций за это будут «предусмотрены определенные штрафы».

«В целом, с нашей точки зрения, Пекин понесет часть цены за вторжение России на Украину. Они должны учитывать это в контактах с российскими властями на протяжении следующих пары недель», — считает Салливан.

Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что Канада, принимая санкции против РФ, ограничивает горизонты сотрудничества, в первую очередь в инновационной сфере, сообщает ТАСС.

