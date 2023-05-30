Совет ЕС увеличил макрофинансовую помощь Молдавии до €295 млн
Совет ЕС согласовал увеличение макрофинансовой помощи Молдавии на текущий год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Размер помощи Кишиневу будет увеличен со 150 млн до 295 млн евро. При этом ЕС предоставит 220 млн евро в виде займов, до 75 млн — в виде грантов.
«Помощь ... направлена на содействие экономической стабилизации и реализации программы структурных реформ Молдавии», — отмечается в документе.
Средства дополнят ресурсы, предоставленные Кишиневу в соответствии с заключенным с Международным валютным фондом соглашением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru