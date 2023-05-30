Совет ЕС увеличил макрофинансовую помощь Молдавии до €295 млн

Размер помощи Кишиневу будет увеличен со 150 млн до 295 млн евро. При этом ЕС предоставит 220 млн евро в виде займов, до 75 млн — в виде грантов.

«Помощь ... направлена на содействие экономической стабилизации и реализации программы структурных реформ Молдавии», — отмечается в документе.

Средства дополнят ресурсы, предоставленные Кишиневу в соответствии с заключенным с Международным валютным фондом соглашением.

