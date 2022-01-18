Союз потребителей раскрыл, кто первым получит продовольственные карточки

В МИД России опровергли сообщения об эвакуации российских дипломатов из Украины Грызлов: Москва намерена ответить на наращивание сил НАТО у границ Белоруссии Концерн «Молдовагаз» обратился к своим акционерам за помощью в оплате газа В ростовских ЗАГС запретили смеяться и отмечать бракосочетание спиртным Агафья Лыкова простудилась - тест на COVID-19 показал отрицательный результат