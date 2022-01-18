Союз потребителей раскрыл, кто первым получит продовольственные карточки
Семьи, которые получают жилищные субсидии, уже доказали свою нуждаемость, заявил Петр Шелищ.
Первыми получателями социальных продовольственных карт в России могут стать семьи, которые получают жилищные субсидии, а также безработные граждане, заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Сегодня в стране есть 3 млн 230 тыс семей, которые получают жилищные субсидии. Они уже доказали свою нуждаемость, и у них есть счета, на которые перечисляются средства. Эти семьи могут стать первыми получателями таких социальных продовольственных карт. Плюс безработные - только официально зарегистрировано у нас 3,4 млн человек безработных. Вместе – порядка 13-14 млн граждан, которым если дать по 10% регионального прожиточного минимума – 1200 рублей на человека – то им потребовалось бы 195 млрд бюджетных средств в расчете на год. И этом решило бы проблему, как нам кажется. Здесь достаточно решения правительства», - сказал Шелищ.
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в пресс-центре НСН, в свою очередь, предложил запустить такую программу в нескольких регионах как пилотную на 2-3 года и посмотреть, насколько она будет эффективной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru