Состояние Бакальчук в 2021 росло быстрее всех миллиардеров в мире

Основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук обошла мировых миллиардеров по росту состояния в 2021 году, пишет Forbes.

По данным журнала, Россия оказалась на третьем месте в списке стран с самыми большими доходами среди предпринимателей. Ее состояние за текущий год увеличилось на 145 миллиардов долларов (+30%).

Российский рейтинг возглавляет создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние оценивается в 17,2 миллиарда долларов. Бакальчук на втором месте с 13 миллиардами долларов.