Состояние Бакальчук в 2021 росло быстрее всех миллиардеров в мире

Основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук обошла мировых миллиардеров по росту состояния в 2021 году, пишет Forbes.

По данным журнала, Россия оказалась на третьем месте в списке стран с самыми большими доходами среди предпринимателей. Ее состояние за текущий год увеличилось на 145 миллиардов долларов (+30%).

Российский рейтинг возглавляет создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние оценивается в 17,2 миллиарда долларов. Бакальчук на втором месте с 13 миллиардами долларов.

В России стали чаще покупать ювелирные изделия, смартфоны и машины

Доход россиянки поднялся за год на 1000%, что стало лучшим результатом среди всех мировых миллиардеров.

Больше всех заработали бизнесмены из США, их совокупное состояние выросло на 945 миллиардов долларов (+23%:). На второй строчке - Индия, где суммарное состояние миллиардеров выросло на 210 миллиардов долларов (+41%).

В августе Forbes назвал супругов Татьяну и Владислава Бакальчуков - соучредителей Wildberries - самой успешной бизнес-семьей в России.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Миллиардеры
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