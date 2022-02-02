Составлен список продуктов, которые могут подешеветь в 2022 году
В 2022 году ряд продуктов могут подешеветь, сообщает kp.ru со ссылкой на финансиста Валерия Корнейчука.
По его словам, речь идет о рыбе. Это связано со снижением её экспорта в Китай. «Это случилось из-за пандемии и ограничений, которые ввели китайцы. Экспорт рыбы с Дальнего Востока снизился на 67%», — сообщил он.
Отмечается, что ситуация сохранится и в текущем году. По этой причине вся рыба попадет в российские торговые точки, а потому цена на нее упадет.
Ранее в Минсельхозе сообщили, что рост цен на молочную продукцию в России может продолжиться, однако увеличение стоимости не будет резким.
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