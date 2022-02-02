Составлен список продуктов, которые могут подешеветь в 2022 году

По его словам, речь идет о рыбе. Это связано со снижением её экспорта в Китай. «Это случилось из-за пандемии и ограничений, которые ввели китайцы. Экспорт рыбы с Дальнего Востока снизился на 67%», — сообщил он.

Отмечается, что ситуация сохранится и в текущем году. По этой причине вся рыба попадет в российские торговые точки, а потому цена на нее упадет.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что рост цен на молочную продукцию в России может продолжиться, однако увеличение стоимости не будет резким.

