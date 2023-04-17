Собянин: В Москве с использованием «зеленого коридора» развиваются около 100 производств

Около ста московских заводов будут запущены раньше заявленных сроков благодаря «зеленому коридору», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в последний месяц зимы был объявлен «зеленый коридор» для проектов строительства и реконструкции заводов площадью не менее полторы тысячи квадратных метров.

Градоначальник подчеркнул, что благодаря «зеленому коридору» срок выполнения административных процедур был сокращен в два раза, им воспользовались уже около 100 проектов.

На территории ОЭЗ «Технополис «Москва» появятся около 20 предприятий, которые будут получат значительные льготы от столичных властей, включая освобождение от ряда налогов, режим свободной таможенной зоны и другие, заключил Собянин.

