Собянин: Строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет 60%
Готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет порядка 60%. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции «Генерала Тюленева».
Он отметил, что первая очередь должна быть запущена уже в следующем году. По словам Собянина, проходка закончена примерно на 80%, а до ноября должна быть обеспечена в полном объеме. Мэр подчеркнул, что все станции будут запускаться одновременно, поэтому они должны быть в равной готовности.
Со своей стороны, и.о. гендиректора компании-подрядчика АО «УРСТ» Евгений Федорченко сообщил Собянину, что работы идут в соответствии с графиком. Он отметил, что общая готовность составляет около 65%.
Так, на сегодняшний день идет строительство участков Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» общей протяженностью свыше 25 километров с 11 станциями. Ввод участка намечен на 2024 год.
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