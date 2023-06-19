Собянин рассказал об импортозамещении в городском хозяйстве Москвы

По его словам, АО «Мослифт» выпускает комплектующие для лифтов собственной разработки, у АО «Мосводоканал» на базе Люберецких очистных сооружений расположено собственное производство сорбента для сменных фильтров газоочистных установок, а у ПАО «Россети Московский регион» практически все используемое оборудование сделано в России.

«На энергообъектах компании активно применяется отечественное программное обеспечение. Это гарантирует технологическую безопасность и независимость электроэнергетики столицы», - написал мэр.

Градоначальник добавил, доля импорта в АО «Мосгаз» за пять лет снизилась в 4,5 раза и в настоящее время в компании более 91% материалов и оборудования - российского производства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в России, наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис, что станет вкладом в импортозамещение и создание технологического суверенитета страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

