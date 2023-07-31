Собянин рассказал о системе поддержки реального сектора экономики Москвы
Рост объема производства в обрабатывающих секторах Москвы стал возможен благодаря финансовой поддержке от правительства города, написал в своем блоге мэр Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что в 2018-2022 годах объем производства в обрабатывающих отраслях увеличился почти в два раза, а с начала 2023 года - на 11,8%.
Москва переживает промышленный бум, констатировал Собянин. По его словам, ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупный предприятий и около 100 малых производств.
Значительную роль в этом играют меры поддержки, разработанные правительством Москвы, отметил мэр. Он напомнил, что предприятия могут получить льготный инвестиционный кредит до трех миллиардов рублей под 3% годовых на срок до трех лет.
Весной 2023 года город расширил программу на договоры лизинга оборудования. Доступ к льготным кредитам получили малые и средние промышленные компании.
«На сегодня промышленные предприятия получили более 250 млрд льготных кредитов. В числе заемщиков – предприятия, изготавливающие косметическую продукцию, лекарственные средства, продукты питания, строительные конструкции, автокомпоненты, а также компании сферы переработки отходов и других отраслей», - рассказал Собянин.
Мэр Москвы ранее сообщил, что восемь столичных компаний стали победителями в конкурсе перспективных российских брендов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru