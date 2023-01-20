Собянин рассказал о реализации проектов комплексного развития бывших промзон

Реорганизация бывших промышленных зон открывает новые возможности для развития Москвы. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил градоначальник, благодаря грамотному подходу в использовании этих территорий создаются высокотехнологичные производства, деловые центры, социальные объекты, общественные пространства.

«В XIX – первой половине XX века города прирастали рабочими слободками, формировавшимися вокруг больших заводов. Но последние десятилетия ситуация стала меняться. Современной промышленности попросту не нужно столько земли. Выпускающий продукцию стоимостью миллиарды рублей завод может занимать пару этажей в технопарке», — указал Собянин.

Мэр подчеркнул, что территории промзон находятся в частной собственности, часто имеют не одного собственника, которым, как правило, сложно договориться между собой. Однако столичные власти и горожан не устраивает такое положение. Чтобы изменить ситуацию, несколько лет назад Москве пришлось обратиться к президенту России Владимиру Путину. В результате был принят закон о комплексном развитии территорий (КРТ), и столичное правительство получило право принимать решения о реализации соответствующих проектов.

Собственники промзоны могут осуществить проект самостоятельно, если согласны с ним, в других случаях город выкупает землю или с помощью торгов привлекает к проекту инвестора. Его функции может выполнять городской оператор —например ОЭЗ "Технополис Москва" или Московский фонд реновации жилой застройки.

«Работа уже идет. В стадии активной реализации находится 25 проектов общей площадью более 366 гектаров», — подчеркнул Собянин.

В рамках проектов планируют создать современные промышленные предприятия и технопарки общей площадью 1,8 млн кв. м, что позволит открыть в разных сферах 87 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций составит около 705 млрд рублей.

Как отметил Собянин, комплексное развитие территорий — работа на «пару десятилетий», итоги которой определят облик Москвы на ближайшее столетие.

