Собянин рассказал о реализации нацпроекта «Производительность труда»

Он также заявил, что нацпроект «Производительность труда» в Москве продолжат.

«Средний рост производительности труда на одном производстве благодаря нацпроекту – 40%. Экономический эффект для одной компании в среднем – 40 млн рублей в год, рост зарплаты – 19%», – отметил столичный градоначальник.

С 2022 года руководство Москвы помогает предприятиям оптимизировать использование ресурсов, с помощью технологий бережливого производства осуществлять переподготовку специалистов.

По словам Собянина, в Москве рекордно низкий уровень безработицы и стабильный спрос на высококвалифицированных специалистов.

