Собянин рассказал о реализации нацпроекта «Производительность труда»
В нацпроекте «Производительность труда» участвовали 260 предприятий в Москве. Такие данные по итогам 2023 года сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
Он также заявил, что нацпроект «Производительность труда» в Москве продолжат.
«Средний рост производительности труда на одном производстве благодаря нацпроекту – 40%. Экономический эффект для одной компании в среднем – 40 млн рублей в год, рост зарплаты – 19%», – отметил столичный градоначальник.
С 2022 года руководство Москвы помогает предприятиям оптимизировать использование ресурсов, с помощью технологий бережливого производства осуществлять переподготовку специалистов.
По словам Собянина, в Москве рекордно низкий уровень безработицы и стабильный спрос на высококвалифицированных специалистов.
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