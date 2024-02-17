Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для жителей домов по реновации

В новых микрорайонах столицы, возведенных по программе реновации, в коммерческих помещениях жилых домов создадут более 200 тысяч рабочих мест. Это делается, чтобы обеспечить жителей услугами в шаговой доступности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Около 600 образовательных объектов появилось в Москве с 2011 года

«В новостройках, возведенных по программе реновации, почти 600 нежилых помещений занимают кафе, банки, образовательные учреждения, аптеки, сервисы, офисы и другие объекты», - пояснил мэр столицы в своем официальном Telegram-канале .

По его словам, часть площадей городские власти реализуют на электронных торгах для предпринимателей и физических лиц.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:Сергей СобянинЖильеМосква

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