Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для жителей домов по реновации
В новых микрорайонах столицы, возведенных по программе реновации, в коммерческих помещениях жилых домов создадут более 200 тысяч рабочих мест. Это делается, чтобы обеспечить жителей услугами в шаговой доступности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В новостройках, возведенных по программе реновации, почти 600 нежилых помещений занимают кафе, банки, образовательные учреждения, аптеки, сервисы, офисы и другие объекты», - пояснил мэр столицы в своем официальном Telegram-канале .
По его словам, часть площадей городские власти реализуют на электронных торгах для предпринимателей и физических лиц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru