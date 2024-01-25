Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что при поддержке корпорации развития Зеленограда (КРЗ) более 50 столичных компаний в 2023 году выпустили импортозамещающую продукцию.
Он напомнил, что в Зеленограде КРЗ курирует инновационный кластер по направлению микроэлектроники, а в Троицке – «в сферах новых материалов, лазерных и радиационных технологий».
Градоначальник указал, что задача корпорации – облегчить предпринимателям выход на рынок, в связи с чем она помогает локализовать бизнес в Москве, а также «разработать прототип изделия и подобрать площадку для пилотирования».
«Она также является центром компетенций в сфере аддитивных технологий, оснащённых необходимым оборудованием для реверсного инжиниринга и 3D-печати изделий из различных материалов», – отметил Собянин.
Мэр также добавил, что благодаря КРЗ компании кластеров привлекли инвестиции на сумму, превышающую 840 млн рублей.
Ранее министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что предприятия столицы продолжают наращивать производство во многих сферах, способствуя импортозамещению товаров первой необходимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru