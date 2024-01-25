Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Он напомнил, что в Зеленограде КРЗ курирует инновационный кластер по направлению микроэлектроники, а в Троицке – «в сферах новых материалов, лазерных и радиационных технологий».

Градоначальник указал, что задача корпорации – облегчить предпринимателям выход на рынок, в связи с чем она помогает локализовать бизнес в Москве, а также «разработать прототип изделия и подобрать площадку для пилотирования».

«Она также является центром компетенций в сфере аддитивных технологий, оснащённых необходимым оборудованием для реверсного инжиниринга и 3D-печати изделий из различных материалов», – отметил Собянин.

Мэр также добавил, что благодаря КРЗ компании кластеров привлекли инвестиции на сумму, превышающую 840 млн рублей.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что предприятия столицы продолжают наращивать производство во многих сферах, способствуя импортозамещению товаров первой необходимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

