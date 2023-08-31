Собянин рассказал о московских стартапах в сфере строительства

Сегодня в столичной сфере строительства развиваются почти 360 стартапов, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В качестве примера он привел «Мосстройинформ», использующий сервис команды Deep People. Принцип его работы заключается в быстрой обработке и структурировании сведений из градостроительных планов земельных участков.

«Команда IDEV сделала сервис для расчета рыночной стоимости жилой недвижимости. Мы уже использовали его на стадионе «Лужники», ТЭЦ, МЦК, сотнях жилых домов», - написал Собянин.

Он также напомнил о платформе от Tangl, которая помогает в поиске ошибок при строительстве на этапе проекта.

