Собянин рассказал о московских стартапах в сфере строительства
31 августа 202311:38
Сегодня в столичной сфере строительства развиваются почти 360 стартапов, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
В качестве примера он привел «Мосстройинформ», использующий сервис команды Deep People. Принцип его работы заключается в быстрой обработке и структурировании сведений из градостроительных планов земельных участков.
«Команда IDEV сделала сервис для расчета рыночной стоимости жилой недвижимости. Мы уже использовали его на стадионе «Лужники», ТЭЦ, МЦК, сотнях жилых домов», - написал Собянин.
Он также напомнил о платформе от Tangl, которая помогает в поиске ошибок при строительстве на этапе проекта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru