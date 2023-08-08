Собянин рассказал о главных проектах новой индустриализации Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о главных проектах индустриализации столицы. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил мэр, власти начали активно работать над сосредоточением в Москве высокотехнологичной индустрии мирового уровня: предприятия «скорее всего, не смогут развиваться» без помощи города. Собянин подчеркнул, что с 2018 года в столице начали активно развиваться индустрии, промышленность, новые технологии и наука.

«За последние пять лет мы нарастили свою экономику на 12%, что по большому счету в два раза больше, чем в среднем по России, и обеспечили двукратный рост инвестиций», — указал мэр.

Тренд на уход предприятий из Москвы удалось изменить, теперь компании приезжают в столицу. Это организации другого типа — с хорошей зарплатой и первоклассной продукцией мирового уровня.

«Количество работающих в промышленности составило до 600 тыс., а сейчас снова поднялось до 700 тыс. Москвичи работают на промышленных предприятиях. И рост производства за пять лет вырос в два раза. Это гигантские темпы для любого города, и мало кому это удавалось», — написал Собянин.

Мэр подчеркнул, что у Москвы есть потенциал и специалисты, что притягивает инвесторов. В городе развивалось несколько площадок для этого — Зеленоград, Руднево, Печатники — число сотрудников которых за считанные годы превысило количество работников в индустриальных парках Татарстана.

Собянин напомнил, что в Москве восстановили автозавод «Москвич», который уже полноценно работает, и подписали с «Росатомом» протокол на создание электробатарей для автомобиль.

«Другого такого производства у нас в стране нет, и это основа для электромобилестроения», – подчеркнул мэр.

Кроме того, Собянин рассказал об участии столицы в гонке микроэлектроники и фотоники и отметил, что город будет на хорошем уровне продвигаться вперед. Также в Москве начали реконструкцию государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, ожидается, что основные работы завершат в текущем году. Космический центр разместится в «первокласнном здании», всю огромную промзону перестроят, большую ее часть отдадут под развитие высокотехнологичных предприятий.

