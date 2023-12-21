Собянин рассказал, как Москва поддерживает благоприятный инвестклимат
За девять месяцев текущего года объем инвестиций в экономику Москвы составил почти 4 трлн рублей. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такие показатели на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По словам Собянина, в производство оборудования и машин было направлено 42,7% вложений, 27,2% – в строительство нежилых зданий, а также благоустройство земель и сооружений. В создание объектов интеллектуальной собственности направили 14,4% вложений, а на строительство помещений и жилых домов 13,6%.
Мэр напомнил, что с марта прошлого года действует ряд новых преференций, в частности льготные кредиты и льготная аренда земли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru