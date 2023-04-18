Собянин расширил программу финансовой поддержки модернизации промышленности

«Теперь малые и средние предприятия смогут компенсировать часть затрат на лизинг оборудования - расширили программу финансовой поддержки модернизации московской промышленности», - написал градоначальник.

Собянин отметил, что столица помогает предприятиям купить оборудование, зарегистрировать результаты интеллектуальной деятельности, построить или реконструировать промышленную инфраструктуру.

Мэр напомнил, что город снизил до 3% ставку по льготным инвестиционным кредитам. Для упрощения их получения власти столицы исключили требования по объему выручки и численности работников прошлых лет.

С января по март 2023 года город поддержал 21 предприятие. Им одобрили льготные инвесткредиты на сумму 24,8 миллиарда рублей, уточнил Собянин.

