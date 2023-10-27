Собянин принял решение о заключении офсетного контракта с Карелией

В сообщении говорится, что градоначальник принял решение о заключении офсетного контракта с республикой для гарантированных поставок щебня. Он отметил, что Москва и её комплекс городского хозяйства является крупнейшим потребителем этого материала.

«Новый офсет позволит обеспечить гарантированные поставки по стабильным и предсказуемым ценам этого важнейшего материала, используемого для ремонта городских дорог», – подчеркнул мэр.

В пресс-службе указали, что власти Москвы проведут электронный конкурс на право заключения межсубъектного офсетного контракта, победителю которого предстоит «построить производственный комплекс, закупить оборудование и железнодорожные вагоны для перевозки». Столичное правительство, в свою очередь, «гарантирует закупку около 13,7 млн тонн щебня в течение 10 лет», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что общий объем инвестиций превысит три млрд рублей.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что столица уверенно занимает лидирующее положение по числу заключенных офсетных контрактов в России, на неё приходится 78% всех действующих соглашений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

