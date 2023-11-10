Собянин: Около 36 тыс москвичей начали переезд по реновации в 2023 году
10 ноября 202312:20
Около 3,8 тысячи человек получили в октябре квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, с начала года для участников программы реновации подготовили 40 новостроек, переехать смогут жители 248 старых домов.
«Это порядка 36 тыс. москвичей из 47 районов и поселений», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
В текущем году в Москве стартовало строительство 107 многоэтажек. Больше всего жилья возводят в юго-восточной, восточной и северо-восточной частях города.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства РЭБ обезвредили беспилотник в Орловской области
- Жительнице Ярославской области дали 6 лет за поджог пункта помощи мобилизованным
- ВСУ ударили ракетами HIMARS по Скадовску на Херсонщине
- Под Подольском обрушился мост
- В Госдуме предложили создать единый интернет с БРИКС+
- Армия Израиля ликвидировала командира снайперов бригады ХАМАС
- Рэпера Baby Melo облили зеленкой и залили газом в центре Москвы
- Массовое производство УАЗ с мотором Евро-5 запустят в 2024 году
- Минобрнауки: Число ученых до 30 лет выросло за год на 537 человек
- Эрмитажная премия учреждена в России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru