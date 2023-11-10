Собянин: Около 36 тыс москвичей начали переезд по реновации в 2023 году

Около 3,8 тысячи человек получили в октябре квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, с начала года для участников программы реновации подготовили 40 новостроек, переехать смогут жители 248 старых домов.

«Это порядка 36 тыс. москвичей из 47 районов и поселений», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

В текущем году в Москве стартовало строительство 107 многоэтажек. Больше всего жилья возводят в юго-восточной, восточной и северо-восточной частях города.

