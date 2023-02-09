Собянин: Объем производства одежды в Москве за год вырос в 6,6 раза

Объемы производства растут благодаря опыту отечественных производителей и уходу с рынка зарубежных брендов, объяснил градоначальник.

«В прошлом году произведено в 6,6 раза больше одежды, чем годом ранее», - уточнил Собянин.

В столице действует более 200 предприятий легкой промышленности. В столице выпускают не только одежду и обувь, но и ткани и аксессуары.



Объемы выпуска нарастила и машиностроительная отрасль Москвы. В 2022 году показатели производительности выросли почти в 1,5 раза, сообщает НСН со ссылкой на телеграм-канал мэра.

