Собянин: Объем производства одежды в Москве за год вырос в 6,6 раза
В столице увеличилось производство одежды и ее ассортимент, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.
Объемы производства растут благодаря опыту отечественных производителей и уходу с рынка зарубежных брендов, объяснил градоначальник.
«В прошлом году произведено в 6,6 раза больше одежды, чем годом ранее», - уточнил Собянин.
В столице действует более 200 предприятий легкой промышленности. В столице выпускают не только одежду и обувь, но и ткани и аксессуары.
Объемы выпуска нарастила и машиностроительная отрасль Москвы. В 2022 году показатели производительности выросли почти в 1,5 раза, сообщает НСН со ссылкой на телеграм-канал мэра.
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