Собянин: Объем производства одежды в Москве за год вырос в 6,6 раза

В столице увеличилось производство одежды и ее ассортимент, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

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Объемы производства растут благодаря опыту отечественных производителей и уходу с рынка зарубежных брендов, объяснил градоначальник.

«В прошлом году произведено в 6,6 раза больше одежды, чем годом ранее», - уточнил Собянин.

В столице действует более 200 предприятий легкой промышленности. В столице выпускают не только одежду и обувь, но и ткани и аксессуары.

Объемы выпуска нарастила и машиностроительная отрасль Москвы. В 2022 году показатели производительности выросли почти в 1,5 раза, сообщает НСН со ссылкой на телеграм-канал мэра.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Сергей СобянинМосква
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