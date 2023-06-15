Собянин: объектов для приватизации в Москве больше нет

Объектов для приватизации в Москве больше нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, сообщает РБК.

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По его словам, Москва успела избавиться от ненужных активов, вложив средства в инвестиции, что позволило сделать рывок.

Мэр напомнил о своевременной продаже банка «Москва».

«Слава Богу, что продали, потому что он потом принес 200 млрд долгов», — напомнил Собянин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала идею о новой приватизации в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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