Собянин: На юге столицы продолжается активное развитие социальной инфраструктуры

Развитие социальной инфраструктуры продолжается на юге Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москворечье-Сабурово девелопер построит и передаст городу учебный корпус на 750 мест и детсад на 350 мест. Школу планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, садик – в 2030 году», – написал градоначальник в Telegram-канале.

Также в районе появятся два спортивных объекта, в том числе многофункциональный комплекс с бассейнами «Вышка». Он станет тренировочной базой для профессионалов, а в свободное время здесь смогут заниматься любители.

Кроме того, Собянин рассказал, что на проспекте Андропова в районе Нагатинский Затон завершают строительство блока начальных классов на 150 учеников, детского сада на 50 детей. Почти построен детсад на 140 мест на ул. 6-я Радиальная в Бирюлево Восточном, объект готов на 95%, в нем завершают чистовую отделку. Еще один детский сад с бассейном, рассчитанный на 250 воспитанников, построят на Кавказском бульваре в Царицыно.

