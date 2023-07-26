Собянин: Московские производители продуктов питания заключили новые экспортные контракты

Производители продуктов питания в российской столице подписали новые контракты на поставки за рубеж с партнерами из Объединённых Арабских эмиратов, Турции, Китая и стран СНГ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил градоначальник, чаще всего производители поставляют за границу кондитерские изделия, продукцию здорового питания, а также напитки. По данным столичных властей, сегодня в Москве функционируют около 5 тысяч пищевых компаний. Немало из них при выходе на внешние рынки обращаются за помощью в Московский экспортный центр.

МЭЦ уже оказал более 1170 услуг. Компании, в частности, получают поддержку при участии в заграничных выставках, при размещении своей продукции на импортных маркетплейсах. Они также получают возможность поучаствовать в акселераторах и мероприятиях Московской школы экспортера.

В качестве примера Сергей Собянин рассказал, что вскоре московские пищевые компании представят свою продукцию на экспозиции Made in Moscow в рамках выставки Vietfood & Beverage – Propack во Вьетнаме.

