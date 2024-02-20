Собянин: Московские предприятия поставили городу 830 тысяч упаковок лекарств

Москва в 2023 году получила более 830 тысяч упаковок лекарств благодаря офсетным контрактам. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Офсеты – особый способ взаимодействия столицы и бизнеса. Инвесторы запускают ... производства ключевых товаров, а город, в свою очередь, гарантирует их закупку в течение многих лет», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Как отметил Собянин, на поставку лекарств было заключено восемь офсетных контрактов. Так, в Москве запустят производство противоглаукомных, противоопухолевых, анальгезирующих препаратов. По восьмому соглашению, подписанному в 2024 году, планируется выпускать лекарства, в том числе антидепрессанты и нейролептики, по 43 международным непатентованным наименованиям.

В Москве оформлено уже 17 офсетов, благодаря им город получит около 87 млрд рублей в качестве инвестиций и свыше 6,5 тысячи рабочих мест.

