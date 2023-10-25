Собянин: Кабельная промышленность Москвы растет при поддержке города

По его словам, в Москве кабельно-проводниковую продукцию «выпускают около 20 предприятий», на них работают порядка трёх тысяч специалистов. Городские власти оказывают этим компаниям активную поддержку.

«Такая продукция необходима во многих отраслях: нефтехимической, металлургической, авиационной, космической, судостроительной и других. Сейчас предприятия обновляют и наращивают объемы производства, расширяют штат и товарную линейку», – написал градоначальник.

Также мэр поздравил всех сотрудников отрасли с днём работника кабельной промышленности, который в России отмечают 25 октября.

Ранее Собянин заявил, что ледокол «Якутия» получит систему радиационного контроля, которая разработана специалистами в российской столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

