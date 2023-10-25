Собянин: Кабельная промышленность Москвы растет при поддержке города
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что столица занимает первое место в России по объему выручки производств кабельной отрасли.
По его словам, в Москве кабельно-проводниковую продукцию «выпускают около 20 предприятий», на них работают порядка трёх тысяч специалистов. Городские власти оказывают этим компаниям активную поддержку.
«Такая продукция необходима во многих отраслях: нефтехимической, металлургической, авиационной, космической, судостроительной и других. Сейчас предприятия обновляют и наращивают объемы производства, расширяют штат и товарную линейку», – написал градоначальник.
Также мэр поздравил всех сотрудников отрасли с днём работника кабельной промышленности, который в России отмечают 25 октября.
Ранее Собянин заявил, что ледокол «Якутия» получит систему радиационного контроля, которая разработана специалистами в российской столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru