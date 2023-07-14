Собянин: Более 1,2 тыс человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года

Более 1,2 тысячи сотрудников промышленных предприятий Москвы прошли обучение в «Московской технической школе» («МТШ») за 2,5 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как напомнил градоначальник, проект был создан в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами.

«Цель проекта - подготовка инженерных кадров по наиболее востребованным технологическим направлениям. Пройти обучение могут сотрудники всех промышленных предприятий столицы. Субсидия правительства Москвы покроет до 95% потраченных на обучение средств», — отметил Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Для участия в «МТШ» предприятию следует оформить заявку на сайте проекта или на инвестиционном портале Москвы. Самыми востребованными курсами стали в том числе «Машинное обучение», «Аддитивные технологии», «Теоретические основы фотоники», «Управление процессами роботизации промышленного предприятия». Образовательный процесс реализуют ведущие преподаватели экспертного уровня, профессора и доктора наук, которые используют передовое учебное и исследовательское оборудование и интерактивные формы обучения. Для сотрудников также организовывают экскурсии по предприятиям. По окончании обучения необходимо защитить индивидуальный проект.

Как отметил Собянин, в этом году планируется открытие новых направлений школы: «Химические технологии в производстве» и «Новые производственные технологии». Мэр добавил, что «МТШ» — еще один вклад столицы в решение стратегической задачи обеспечения технологического суверенитета России.

