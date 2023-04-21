СМИ: Запрет на экспорт авто в Россию отразится на предприятиях Японии
21 апреля 202308:45
Запрет на экспорт в Россию подержанных автомобилей отразится на предприятиях в самой Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что вместо этого могут запретить экспорт в Россию косметики, одежды и шин.
Ранее в Японии начал действовать пакет новых ограничительных мер в отношении России из-за проведения Москвой специальной военной операции на Украине. Санкции включают запрет на поставки в Россию ряда товаров широкой номенклатуры, в том числе самолетов, строительной техники, оптики и игрушек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru