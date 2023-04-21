СМИ: Запрет на экспорт авто в Россию отразится на предприятиях Японии

Запрет на экспорт в Россию подержанных автомобилей отразится на предприятиях в самой Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

«Крах Европы»: В Венгрии призывают покончить с санкциями против России

Отмечается, что вместо этого могут запретить экспорт в Россию косметики, одежды и шин.

Ранее в Японии начал действовать пакет новых ограничительных мер в отношении России из-за проведения Москвой специальной военной операции на Украине. Санкции включают запрет на поставки в Россию ряда товаров широкой номенклатуры, в том числе самолетов, строительной техники, оптики и игрушек, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияСанкции

Горячие новости

Все новости

партнеры