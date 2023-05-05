«СМИ»: Запрет использования дронов отбросит отрасль на пять лет назад

Запрет на полеты беспилотников в российских регионах, который был введен на фоне атаки на Кремль, откинет рынок на уровень 2018 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли.

По данным аналитиков, только в Москве и Санкт-Петербурге отрасль «заплатит» за запрет 1,5 миллиарда рублей. В целом убытки по стране составят порядка 10 миллиардов рублей.