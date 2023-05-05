«СМИ»: Запрет использования дронов отбросит отрасль на пять лет назад
Запрет на полеты беспилотников в российских регионах, который был введен на фоне атаки на Кремль, откинет рынок на уровень 2018 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли.
По данным аналитиков, только в Москве и Санкт-Петербурге отрасль «заплатит» за запрет 1,5 миллиарда рублей. В целом убытки по стране составят порядка 10 миллиардов рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне теракта на территории Кремля с участием двух беспилотников запретил запускать дроны в столице, за исключением БПЛА, используемых по решению органов государственной власти. К 4 мая запрет на использование беспилотников ввели уже 47 регионов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
3 мая два беспилотных летательных аппарата пытались атаковать московский Кремль. Отмечается, что они были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru