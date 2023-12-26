СМИ: Японская компания отзывает своих сотрудников с «Арктик СПГ 2»

Собеседники издания уточнили, что отзыв работников связан с неясными перспективами проекта после введения против него американских санкций.

Источники подчеркнули, что решение отозвать сотрудников не означает выход Японии из проекта, так как власти желают сохранить интересы Mitsui & Co.

В самой компании информацию СМИ ещё не комментировали.

Ранее помощник главы Госдепа Джеффри Пайатт заявил, что Соединенные Штаты намерены «задушить» проект российской компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

