СМИ: В России взлетел спрос на строителей и инженеров
Спрос на строителей, инженеров и рабочие специальности в России увеличился на фоне освоения бюджетных средств на строительство дорог. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Издание ссылается на данные сервиса «Авито Работа», согласно которым в апреле компании разместили в 2,8 раза больше вакансий для строителей, чем годом ранее. Так, в 2,2 раза чаще требуются дорожные рабочие и инженеры, в 2,4 раза — водители бульдозеров, а спрос на водителей тракторов увеличился на 86%.
По словам координатора «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрия Панова, такая ситуация связана с запуском в стране крупных дорожных проектов.
В свою очередь, директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков отметил, что в 2023–2027 годах государство направит на дорожную деятельность 13,2 трлн рублей. Поэтому увеличивается спрос на опытных инженеров, проектировщиков и строителей автодорожной инфраструктуры, а также на дорожных рабочих без опыта.
Однако такая динамика объясняется еще и дефицитом кадров: в последние несколько лет в строительной индустрии не хватает квалифицированных работников. На отток из отрасли повлияли низкие зарплаты, кроме того, дополнительным фактором стала частичная мобилизация.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru