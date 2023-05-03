СМИ: в России упала добыча газа

Падение год к году произошло на 10 процентов или 180 миллиардов кубометров. В марте этот показатель снизился также на 10 процентов — до 61 миллиарда кубометров. Основной объем снижения приходится на «Газпром».

Компания «Газпром нефть» в первом квартале также сократила добычу — на 18 процентов, до 8,6 миллиардов кубометров. В марте снижение произошло на 22 процента, до 2,3 миллиарда кубометров.

Ранее Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

