СМИ: в России упала добыча газа
В России в первом квартале снизилась добыча газа, сообщает «Коммерсант».
Падение год к году произошло на 10 процентов или 180 миллиардов кубометров. В марте этот показатель снизился также на 10 процентов — до 61 миллиарда кубометров. Основной объем снижения приходится на «Газпром».
Компания «Газпром нефть» в первом квартале также сократила добычу — на 18 процентов, до 8,6 миллиардов кубометров. В марте снижение произошло на 22 процента, до 2,3 миллиарда кубометров.
Ранее Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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