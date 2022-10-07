СМИ: В России сократилось число безработных
В России снизилось число официально зарегистрированных безработных — сейчас такой статус имеют 621,4 тысячи человек, что на 25 тысяч человек меньше, чем две недели назад. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
По данным Голиковой, доля безработных сейчас не превышает 0,8% от общего числа трудящихся. Вице-премьер заверила, что мониторинг актуальной ситуации на рынке труда продолжается.
Ранее Минэкономразвития спрогнозировало безработицу в России в конце года на уровне 4,5%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+22 268 / сут.
Умерли
388 тыс.+104 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+39 573 / сут.
- СМИ: В России сократилось число безработных
- Минюст РФ исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов
- Путин подписал закон о возмещении вреда, причинённого здоровью волонтёров
- Макрон выразил готовность передать Украине ещё САУ Caesar
- Синоптик: с 11 октября в Москве похолодает
- СМИ: На Запорожскую АЭС прибыла новая усиленная группа МАГАТЭ
- ЕС предоставит €2 млрд помощи Украине в ближайшие дни
- Один человек погиб при столкновении судов в Каспийском море
- «Без мата не скажешь»: Волгоградский губернатор раскритиковал работу военкоматов региона
- Елену Дружинину освободили от должности замглавы Минобрнауки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru