СМИ: В России сократилось число безработных

По данным Голиковой, доля безработных сейчас не превышает 0,8% от общего числа трудящихся. Вице-премьер заверила, что мониторинг актуальной ситуации на рынке труда продолжается.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало безработицу в России в конце года на уровне 4,5%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

