СМИ: В России сократилось число безработных

В России снизилось число официально зарегистрированных безработных — сейчас такой статус имеют 621,4 тысячи человек, что на 25 тысяч человек меньше, чем две недели назад. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

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По данным Голиковой, доля безработных сейчас не превышает 0,8% от общего числа трудящихся. Вице-премьер заверила, что мониторинг актуальной ситуации на рынке труда продолжается.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало безработицу в России в конце года на уровне 4,5%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Татьяна ГоликоваРоссияБезработица
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