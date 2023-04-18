СМИ: В ЕС сочли незаконной блокировку импорта сельхозпродукции с Украины

Отмечается, что торговля относится к исключительной компетенции властей ЕС. Издание указало, что из-за этого отдельные члены сообщества не могут в одностороннем порядке заблокировать импорт.

Ранее Словакия, Венгрия и Польша запретили ввоз сельхозпродукции Украины растительного и животного происхождения. В Будапеште заявили, что их решение вызвано заботой о местных фермерах, так как из-за низкой цены на украинские товары большая часть отечественной продукции остается невостребованной, сообщает «Радиоточка НСН».



