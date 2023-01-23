СМИ: Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов

Японский бренд одежды Uniqlo до 1 февраля освободит часть своих площадок в российских торговых центрах, в стране может остаться работать до пяти магазинов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на одного из брокеров торговой недвижимости.

В Госдуме заявили, что зарубежным брендам будет нелегко вернуться в Россию

Отмечается, что компания начала снимать вывески с торговых точек. По данным газеты, так случилось с магазином Uniqlo в ТЦ «Каширская плаза». Как рассказала директор, глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова, речь идет о том, что компания оптимизирует число своих магазинов в стране, но не покидает рынок.

Ранее «Коммерсант», ссылаясь на оценки аудиторов, сообщил, что крупные зарубежные сети магазинов одежды, которые приостановили деятельность в России после начала спецоперации на Украине, могут потерять $800 млн в случае полного ухода с российского рынка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:РоссияБренды
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры