СМИ: Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов

Отмечается, что компания начала снимать вывески с торговых точек. По данным газеты, так случилось с магазином Uniqlo в ТЦ «Каширская плаза». Как рассказала директор, глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова, речь идет о том, что компания оптимизирует число своих магазинов в стране, но не покидает рынок.

Ранее «Коммерсант», ссылаясь на оценки аудиторов, сообщил, что крупные зарубежные сети магазинов одежды, которые приостановили деятельность в России после начала спецоперации на Украине, могут потерять $800 млн в случае полного ухода с российского рынка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

