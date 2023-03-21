СМИ: Тысячи сотрудников могут потерять работу в результате слияния UBS и Credit Suisse

Отмечается, что сокращения могут затронуть до трети из 120 тысяч работников. Указывается, что большая часть увольнений придется на внутренний бизнес и инвестиционный банк Credit Suisse. При этом, согласно данным издания, ожидается, что порядка 17 тысяч инвестиционных банкиров потеряют работу, так как подразделение будет практически ликвидировано.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН отмечал, что крупные инвесторы и вкладчики начали бежать из банков Швейцарии. По его словам, финансовая система страны оказалась в плену у американской, поэтому ее кризис не за горами.

