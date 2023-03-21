СМИ: Тысячи сотрудников могут потерять работу в результате слияния UBS и Credit Suisse

Десятки тысяч сотрудников могут потерять свои рабочие места из-за поглощения швейцарского банка Credit Suisse крупнейшим банком конфедерации UBS. Об этом сообщила газета Financial Times.

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Отмечается, что сокращения могут затронуть до трети из 120 тысяч работников. Указывается, что большая часть увольнений придется на внутренний бизнес и инвестиционный банк Credit Suisse. При этом, согласно данным издания, ожидается, что порядка 17 тысяч инвестиционных банкиров потеряют работу, так как подразделение будет практически ликвидировано.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН отмечал, что крупные инвесторы и вкладчики начали бежать из банков Швейцарии. По его словам, финансовая система страны оказалась в плену у американской, поэтому ее кризис не за горами.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ШвейцарияБанки

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