СМИ: ЦБ РФ подготовил масштабные изменения для экономики

В стране выросло внутреннее потребление, увеличилась кредитная активность. При этом Центробанк РФ прогнозирует, что темпы роста замедлятся. Поэтому регулятор начал менять денежно-кредитную политику. По прогнозам Банка России, ВВП в текущем году увеличится на 1,5-2,5%.

Быстрее ожидаемого восстановился спрос внутри страны. Этому способствовали наладка цепочек поставок, приход новых компаний на рынок, а также возвращение под другими названиями рядя старых игроков.

Как говорят эксперты, для того, чтобы сдержать цены, ЦБ начал корректировать ключевую ставку. До конца года она вырастет как минимум еще на 1%.

Рост ВВП России по итогам текущего года составит более 2%, заявил министр экономического развития Максим Решетников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

