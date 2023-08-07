СМИ: ЦБ РФ подготовил масштабные изменения для экономики
Экономика России восстановилась до уровня конца 2021 года, сообщает РИА Новости.
В стране выросло внутреннее потребление, увеличилась кредитная активность. При этом Центробанк РФ прогнозирует, что темпы роста замедлятся. Поэтому регулятор начал менять денежно-кредитную политику. По прогнозам Банка России, ВВП в текущем году увеличится на 1,5-2,5%.
Быстрее ожидаемого восстановился спрос внутри страны. Этому способствовали наладка цепочек поставок, приход новых компаний на рынок, а также возвращение под другими названиями рядя старых игроков.
Как говорят эксперты, для того, чтобы сдержать цены, ЦБ начал корректировать ключевую ставку. До конца года она вырастет как минимум еще на 1%.
Рост ВВП России по итогам текущего года составит более 2%, заявил министр экономического развития Максим Решетников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru