СМИ: Средние лимиты по кредиткам у россиян выросли на треть до 106 тыс. рублей

Средние лимиты по кредиткам у россиян выросли на треть до 106 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Отмечается, что гражданам требуется денежные средства в большем объеме из-за роста инфляции. При этом зарплаты тоже растут, но возникают риски зависимости от кредита, когда человек просто не может остановиться и берет кредит на какие-то не очень необходимые вещи.

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В ноябре крупные российские банки подняли ставки по ипотеке выше 16% годовых. С 1 ноября ВТБ повысил на 2,4% ставки по основным ипотечным программам. Минимальная ставка в одном из крупнейших банков страны теперь составляет 16,4%.

В Альфа-Банке базовые ставки на вторичном рынке с началом ноября составили 16,69% годовых. В «Открытии» желающие могут оформить жилищный кредит по ставке 16,99%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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