Стало известно о повышении прогноза Минэкономики по инфляции до 5,9%
Минэкономики повысило прогноз по инфляции с 4% до 5,9%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Данный показатель был пересмотрен в рамках поручения главы государства Владимира Путина по уточнению параметров прогноза социально-экономического развития страны.
По итогам 2022 года ожидаются сверхплановые доходы и необходимо оценить, какими ресурсами располагают власти для финансирования мер будущего послания президента Федеральному собранию.
При этом могут возникнуть не предусмотренные в законе о бюджете расходы. Речь идет об индексации госконтрактов из-за роста цен на стройматериалы.
Как сообщалось ранее, доллар подорожает до 103 рублей, а экономика России сократится более чем на 2,5 %, такой прогноз дают аналитики BCS Global Markets в случае, если страны Запада введут все свои ограничения и санкции против Москвы из-за ситуации с Украиной.
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