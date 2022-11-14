СМИ сообщили о поддержке Минфином законопроекта об исламском банкинге

Минфин РФ подготовил проект положительного отзыва правительства на законопроект о проведении с февраля 2023 года эксперимента по внедрению исламского банкинга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в министерстве.

Сообщается, что позиция министерства направлена в ЦБ, Росфинмониторинг, Минюст и Минэкономразвития.

Халяльные деньги: Исламский банкинг поможет России привлечь инвестиции

Так, эксперимент может пройти на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана. Впервые тема прозвучала в 2016 году на финансовом форуме в Казани, там уже несколько лет предлагают исламскую ипотеку.

За счет исламского банкинга Россия надеется привлекать инвестиции с Ближнего Востока, где много богатых людей, заявил ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск – менеджеров Александр Разуваев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкиМинфин РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры