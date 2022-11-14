СМИ сообщили о поддержке Минфином законопроекта об исламском банкинге

Минфин РФ подготовил проект положительного отзыва правительства на законопроект о проведении с февраля 2023 года эксперимента по внедрению исламского банкинга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в министерстве.

Сообщается, что позиция министерства направлена в ЦБ, Росфинмониторинг, Минюст и Минэкономразвития.