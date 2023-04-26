СМИ: Санкции Запада в отношении российского авиапарка провалились

Западные страны просчитались в надежде «приземлить» российский авиапарк санкциями, пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche.

Обозреватели проанализировали данные портала мониторинга полетов Flightradar24 за год и пришли к выводу, что существенных изменений нет, активное воздушное движение над Россией продолжается. Отмечается, что Москве удалось справиться с санкциями. Например, запчасти для воздушных судов страна получает из Казахстана и Турции.

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При этом совокупные перевозки грузов российскими авиакомпаниями в 2022 году упали на 59,42%, до 599,05 тысяч тонн, следует из данных Росавиации.

Генеральный директор группы компаний ЭйрТрансс Сергей Мишечкин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что на авиационные грузоперевозки повлияли санкции, а также сезонный фактор. Он назвал авиационные перевозки более чувствительными, чем остальные, но авиацией чаще доставляют срочные товары и перспективы для развития есть.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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