СМИ: Санкции Запада в отношении российского авиапарка провалились
Западные страны просчитались в надежде «приземлить» российский авиапарк санкциями, пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche.
Обозреватели проанализировали данные портала мониторинга полетов Flightradar24 за год и пришли к выводу, что существенных изменений нет, активное воздушное движение над Россией продолжается. Отмечается, что Москве удалось справиться с санкциями. Например, запчасти для воздушных судов страна получает из Казахстана и Турции.
При этом совокупные перевозки грузов российскими авиакомпаниями в 2022 году упали на 59,42%, до 599,05 тысяч тонн, следует из данных Росавиации.
Генеральный директор группы компаний ЭйрТрансс Сергей Мишечкин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что на авиационные грузоперевозки повлияли санкции, а также сезонный фактор. Он назвал авиационные перевозки более чувствительными, чем остальные, но авиацией чаще доставляют срочные товары и перспективы для развития есть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru