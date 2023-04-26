СМИ: Санкции Запада в отношении российского авиапарка провалились

При этом совокупные перевозки грузов российскими авиакомпаниями в 2022 году упали на 59,42%, до 599,05 тысяч тонн, следует из данных Росавиации.

Генеральный директор группы компаний ЭйрТрансс Сергей Мишечкин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что на авиационные грузоперевозки повлияли санкции, а также сезонный фактор. Он назвал авиационные перевозки более чувствительными, чем остальные, но авиацией чаще доставляют срочные товары и перспективы для развития есть.

